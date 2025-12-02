В ВШЭ заявили, что обвиняемый в госизмене студент уже не имеет отношения к вузу

В НИУ ВШЭ отметили, что Леонид Кац окончил университет в 2025 году

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Обвиняемый в госизмене Леонид Кац на самом деле не имеет отношения к НИУ ВШЭ. Он окончил университет в 2025 году, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Ранее Мещанский суд Москвы арестовал Леонида Каца, обвиняемого в госизмене. Из судебной картотеки, с которой ознакомился ТАСС, следовало, что Кац обучается на первом курсе магистратуры НИУ ВШЭ.

"Кац Леонид Максимович. Бывший студент НИУ ВШЭ, в 2025 году окончил университет", - говорится в сообщении вуза.

В вузе также отметили, что в настоящее время Кац не имеет никакого отношения к университету.