В ВШЭ заявили, что обвиняемый в госизмене студент уже не имеет отношения к вузу
Редакция сайта ТАСС
12:49
МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Обвиняемый в госизмене Леонид Кац на самом деле не имеет отношения к НИУ ВШЭ. Он окончил университет в 2025 году, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Ранее Мещанский суд Москвы арестовал Леонида Каца, обвиняемого в госизмене. Из судебной картотеки, с которой ознакомился ТАСС, следовало, что Кац обучается на первом курсе магистратуры НИУ ВШЭ.
"Кац Леонид Максимович. Бывший студент НИУ ВШЭ, в 2025 году окончил университет", - говорится в сообщении вуза.
В вузе также отметили, что в настоящее время Кац не имеет никакого отношения к университету.