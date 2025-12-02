Украинский "Нафтогаз" сообщил о повреждениях газовой инфраструктуры

Зафиксированы разрушения, отметили в компании

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Украинская компания "Нафтогаз" проинформировала, что объекты газовой инфраструктуры получили повреждения.

Как говорится в сообщении на сайте компании, "зафиксированы разрушения" на "объектах газовой инфраструктуры".

Во вторник Минобороны РФ сообщило, что российские войска за минувшие сутки нанесли поражение используемым для обеспечения ВСУ объектам энергетической и газовой инфраструктуры.