Украинский "Нафтогаз" сообщил о повреждениях газовой инфраструктуры
13:15
МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Украинская компания "Нафтогаз" проинформировала, что объекты газовой инфраструктуры получили повреждения.
Как говорится в сообщении на сайте компании, "зафиксированы разрушения" на "объектах газовой инфраструктуры".
Во вторник Минобороны РФ сообщило, что российские войска за минувшие сутки нанесли поражение используемым для обеспечения ВСУ объектам энергетической и газовой инфраструктуры.