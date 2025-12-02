В Мелитополе более 2 тыс. абонентов остались без электроснабжения

Аварийные бригады приступили к восстановительным работам

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. В Мелитополе более 2 тыс. абонентов остались без электроснабжения, в прифронтовых регионах, пострадавших от БПЛА ВСУ, остаются без света около 5 тыс. человек, сообщил в Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Аварийное отключение электроснабжения в Мелитополе, район авиагородка - порядка 2 тыс. абонентов. Аварийные бригады приступили к восстановлению электроснабжения, работы будут завершены в ближайшее время", - сообщил он.

По словам губернатора, в прифронтовых населенных пунктах, электроснабжение которых пострадало в результате атаки БПЛА противника, работы продолжаются, около 5 тыс. абонентов все еще остаются на графике временных отключений.

ВСУ ударили по энергетике Запорожской области 25 ноября. Отключения электроэнергии затронули около 40 тыс. абонентов в четырех муниципалитетах.