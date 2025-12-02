ТАСС: замглавы Нижнего Новгорода Егорова задержали по делу о взятке

Информацию о задержании подтвердили в правоохранительных органах

Первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Егоров © Официальный сайт администрации Нижнего Новгорода

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Егоров задержан по делу о взятке. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Задержан по делу о взятке", - сказал собеседник агентства.

В прокуратуре Нижегородской области ТАСС сообщили, что ведомство контролирует ситуацию, связанную с возбуждением уголовного дела в отношении Егорова.

Ранее в мэрии Нижнего Новгорода заявили, что оказывается содействие следственным органам на фоне информации о задержании первого вице-мэра.

По данным городской администрации, на Егорова с 27 сентября 2022 было возложено исполнение обязанностей первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода. С 27 августа 2025 года он назначен первым замглавы администрации. Ранее эту должность занимал Илья Штокман, который находится в СИЗО по обвинению в получении взятки.