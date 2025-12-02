Мэр Арзамаса уточнил число попавших в больницу после ДТП автобусами

Госпитализированы 12 человек

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 декабря. /ТАСС/. Мэр Арзамаса Александр Щелоков уточнил, что в больницу после ДТП с двумя автобусами в Нижегородской области доставили 12 человек. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Авария произошла на 437-м км трассы. Ранее сообщалось о 14 госпитализированных, в том числе о ребенке.

"В общей сложности машинами скорой медицинской помощи после ДТП на трассе М-12 доставлено 12 человек. Двое средней степени тяжести с переломами нижних конечностей. Двое чуть легче. Один ребенок 13 лет с закрытым переломом руки", - написал он.

Восьми пациентам с ушибами и ссадинами оказана первичная помощь в травмпункте Центральной городской больницы Арзамаса. Все пострадавшие в ДТП размещены в травматологическом центре города под наблюдение.