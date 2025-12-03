Кузбасского следователя арестовали по делу о получении взятки

Незаконное вознаграждение предназначалось за действия в пользу фигурантов уголовного дела в сфере медицины

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 3 декабря. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска заключил под стражу на два месяца руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Кемеровской области Леонида Харитонова по делу о получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

"В отношении Харитонова Леонида Сергеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 23 суток, то есть до 24 января 2026 года", - говорится в сообщении.

Ранее правоохранительные органы сообщили ТАСС, что Харитонов задержан по подозрению в получении взятки по делам в сфере медицины. Позднее в СК РФ подтвердили факт задержания Харитонова, преступная деятельность которого выявлена при оперативном сопровождении управления ФСБ РФ по Кемеровской области. Незаконное вознаграждение предназначалось за совершение действий в пользу фигурантов уголовного дела, которое находится в производстве указанного подразделения.

Кроме того, ранее в Кемеровской области был задержан бывший министр здравоохранения региона Дмитрий Беглов по делу о получении взятки. Подробности дела не раскрывались, но также был задержан руководитель обособленного подразделения в Кемерове ООО "Медтрейд-СРЦ", который, по предварительным данным, с января по июнь 2025 года передал Беглову денежные средства в крупном размере за помощь в заключении договоров на закупки и поставки медицинских изделий и товаров медицинского назначения и за общее покровительство.