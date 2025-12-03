В Гонконге жильцам сохранившейся высотки сгоревшего ЖК разрешили забрать вещи

По информации телеканала RTHK, в здание могут зайти два члена одной семьи не больше чем на полтора часа

ГОНКОНГ, 3 декабря. /ТАСС/. Жильцы единственной сохранившейся многоэтажки в сгоревшем жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге впервые с начала пожара получили разрешение зайти в свои квартиры, чтобы забрать вещи и документы. Как сообщает телеканал RTHK, в здание пускают не более двух членов от одной семьи и не более чем на полтора часа.

Посещение разрешается 3 и 4 декабря, людей запускают группами в период с 09:00 до 21:00. Жителям рекомендуют забирать самые необходимые вещи, документы, деньги и ценности. Но в эфире телеканала видно, что люди вытаскивают и бытовую технику, в том числе стиральные машины.

Как сообщают СМИ, некоторые выносят и домашних животных, по данным газеты South China Morning Post, житель по фамилии Вонг вынес из дома свою любимицу - британскую короткошерстную кошку, которая провела 7 дней в запертой квартире и при этом, по его словам, "выглядит в целом хорошо".

Власти не сообщили, когда жители сохранившейся высотки смогут вернуться, поскольку расследование причин и обстоятельств пожара продолжается, кроме того, находиться в этом комплексе небезопасно - со сгоревших зданий продолжают падать остатки строительных лесов и другие элементы конструкции. По последним официальным данным, число погибших составило не менее 156 человек, в том числе один пожарный. Число раненых и пострадавших оценивается в 79 человек, в их числе 11 пожарных. Около 30 человек продолжают числиться пропавшими без вести.

Пожар, начался в минувшую среду в комплексе из восьми жилых высотных домов Wang Fuk Court в районе Тай По на так называемых новых территориях Гонконга, одно здание практически не пострадало, семь были охвачены огнем. Пламя распространялось по строительным сеткам и бамбуковым лесам, установленным на этих зданиях для проведения косметического ремонта. В комплексе почти 2 тыс. квартир, там жило около 4 тыс. человек. Данных о пострадавших при пожаре в Гонконге гражданах России пока не поступало. Как ранее сообщила ТАСС пресс-секретарь генерального консульства РФ в Гонконге консул Екатерина Богучарская, российские дипломаты внимательно следят за развитием ситуации.

Нынешний пожар стал самым смертоносным в жилом здании за всю историю города. До этого самым большим по числу жертв возгорания в жилом здании в мегаполисе был пожар в комплексе Garley Building в 1996 году, в результате которого погиб 41 человек и 81 пострадал. При этом Гонконг знал и более трагические пожары, но не в жилых сооружениях. Самый смертоносный в истории мегаполиса датируется 27 февраля 1918 года на ипподроме Хэппи-Вэлли. Более 600 человек погибли после того, как временная трибуна рухнула и начался пожар. Еще один пожар, вспыхнувший на улице Des Voeux Road West в 1948 году, когда на складе загорелся груз целлулоидной пленки и огонь перекинулся на жилые помещения, привел к гибели 176 человек и ранениям 69 человек.