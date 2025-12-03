В Татарстане задержали сотрудников фонда помощи животным

Это произошло после нападения стаи бездомных собак на девятилетнюю девочку

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Бобылев/ ТАСС, архив

КАЗАНЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Директора и ответственного сотрудника благотворительного фонда помощи животным задержали в Татарстане по делу о нападении стаи бездомных собак на девятилетнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по республике.

"Задержаны руководитель и работник организации, ответственные за отлов безнадзорных животных. <...> Следователем перед судом возбуждено ходатайство в отношении мужчин об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время им будет предъявлено соответствующее обвинение", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в январе 2025 года администрация Зеленодольского района заключила с фондом помощи бездомным животным "Кот и пес" контракт на отлов безнадзорных животных на сумму 5,3 млн рублей. "Однако директором и ответственным отловщиком организации не приняты достаточные меры по изъятию агрессивных животных из мест общественного пользования, что привело к трагическим последствиям", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 28 ноября девятилетняя девочка была доставлена в больницу после нападения на нее стаи бездомных собак в поселке Васильево Зеленодольского района Татарстана. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ст. 293 УК РФ (халатность).