Задержание организаторов незаконной миграции в Москве показали на видео

На кадрах обвиняемые признались в доставке поддельных документов за деньги

ТАСС, 3 декабря. Официальный представитель МВД России Ирина Волк опубликовала в своем Telegram-канале видео задержания на одном из столичных вокзалов двоих мужчин, причастных к организации незаконной миграции.

На кадрах обвиняемые признались в доставке поддельных документов за деньги.

Волк отметила, что в общей сложности таким способом было организовано незаконное пребывание более 1 тыс. приезжих, а криминальный доход превысил 1 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 322.1 УК РФ). Максимальное наказание - лишение свободы на срок до 15 лет. Фигурантам предъявлены обвинения, они арестованы. Соучастники устанавливаются. Кроме того, полицейские разыскивают иностранных граждан, которые приобрели поддельные документы.