Фургала осудили на 25 лет по двум уголовным делам

Также экс-главу Хабаровского края лишили права занимать должности в органах власти в течение двух лет шести месяцев после освобождения

Редакция сайта ТАСС

Сергей Фургал © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Бабушкинский суд Москвы приговорил бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 23 годам лишения свободы по делу о хищении свыше 2 млрд рублей у МСП-банка, по совокупности с ранее оглашенным приговором о покушениях на убийства предпринимателей Фургал осужден на 25 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Назначить Фургалу наказание с учетом приговора по другому уголовному делу - 25 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - зачитала судья текст приговора. Суд также лишил Фургала права занимать должности в органах власти в течение двух лет шести месяцев после освобождения.

Ранее на основании вердикта присяжных заседателей Фургал был приговорен к 22 годам колонии строгого режима за организацию покушений на убийства предпринимателей.

В ходе прений сторон по делу о хищении прокурор с учетом предыдущего приговора попросил назначить Фургалу наказание в виде 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания гособвинение попросило назначить экс-чиновнику штраф в размере 11 млн рублей и ограничить ему свободу на два года после отбытия основного наказания.

Фургал с другими фигурантами дела признан виновным в организации преступного сообщества и участии в нем, осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, а также в хищении денег путем мошенничества и в легализации похищенного имущества. По данным следователей, участники преступной организации под руководством Фургала и юриста подконтрольных Фургалу предприятий группы "Торэкс" Николая Шухова с декабря 2018 по июль 2020 года путем мошенничества похитили более 2 млрд рублей, принадлежащих банку, а также $8,7 млн иностранной компании "Глобал меткорп лимитед". Впоследствии они легализовали похищенные средства и распорядились ими по своему усмотрению. Кроме того, по версии обвинения, фигуранты дела пытались похитить имущество компании "Торэкс-Хабаровск" на сумму более 1,2 млрд рублей, однако довести дело до конца не смогли по независящим от них обстоятельствам.