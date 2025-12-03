В Новосибирске после избиения курьером пенсионерки завели дело

Происшествие попало на запись камеры видеонаблюдения

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 3 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о побоях возбудили полицейские после того, как 28-летний курьер жестоко избил пожилую женщину в центре Новосибирска. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Злоумышленником оказался 28-летний местный житель, работающий пешим курьером. В настоящее время принимаются меры к его задержанию. Дознавателем отдела полиции № 1 "Центральный" УМВД России по городу Новосибирску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ", - написала Волк.

Инцидент произошел 1 декабря поздно вечером в подземном переходе на площади Ленина. Мужчина с зеленым рюкзаком сервиса "Купер" подошел к пожилой женщине сзади и ногой ударил ее в лицо. От сильного удара пенсионерка упала и ударилась головой о пол и стену. Происшествие попало на запись камеры видеонаблюдения. В компании ТАСС заявили, что уволили курьера.