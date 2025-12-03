SCMP: число жертв пожара в ЖК в Гонконге достигло 159

По данным полиции, 37 пострадавших остаются в больнице, четверо из них находятся в критическом состоянии

Редакция сайта ТАСС

© Hou Yu/ China News Service/ VCG via Getty Images

ГОНКОНГ, 3 декабря. /ТАСС/. Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге достигло 159 после того, как поисково-спасательные команды обнаружили тела еще трех жертв. Об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на полицию мегаполиса.

Читайте также

Возгорание в ЖК и 159 погибших. Самый смертоносный пожар за историю Гонконга

Ранее сообщалось о 156 погибших.

По данным полиции, 37 пострадавших остаются в больнице, четверо из них находятся в критическом состоянии. Девять пострадавших получили серьезные травмы.

Пожар начался 26 ноября в комплексе из восьми жилых высотных домов Wang Fuk Court в районе Тай По на так называемых новых территориях Гонконга, одно здание практически не пострадало, семь были охвачены огнем. Пламя распространялось по строительным сеткам и бамбуковым лесам, установленным на этих зданиях для проведения косметического ремонта. В комплексе почти 2 тыс. квартир, там жило около 4 тыс. человек. Данных о пострадавших при пожаре в Гонконге гражданах России пока не поступало. Как ранее сообщила ТАСС пресс-секретарь генерального консульства РФ в Гонконге консул Екатерина Богучарская, российские дипломаты внимательно следят за развитием ситуации.

Нынешний пожар стал самым смертоносным в жилом здании за всю историю города. До этого самым большим по числу жертв возгорания в жилом здании в мегаполисе был пожар в комплексе Garley Building в 1996 году, в результате которого погиб 41 человек и 81 пострадал. При этом Гонконг знал и более трагические пожары, но не в жилых сооружениях. Самый смертоносный в истории мегаполиса датируется 27 февраля 1918 года на ипподроме Хэппи-Вэлли. Более 600 человек погибли после того, как временная трибуна рухнула и начался пожар. Еще один пожар, вспыхнувший на улице Des Voeux Road West в 1948 году, когда на складе загорелся груз целлулоидной пленки и огонь перекинулся на жилые помещения, привел к гибели 176 человек и ранениям 69 человек.