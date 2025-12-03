В Нижегородской области восемь пострадавших в ДТП отпустили лечиться амбулаторно

Четыре пациента продолжают лечение в стационаре

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 декабря. /ТАСС/. Восемь человек, госпитализированных после ДТП с автобусами на трассе М-12 в Нижегородской области, отпустили на амбулаторное лечение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

"По состоянию на утро 3 декабря 8 пациентов отпущены на амбулаторный этап лечения, 4 пациента продолжают лечение в стационаре. Состояние всех пациентов стационара оценивается как стабильное, медики оказывают им необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, авария произошла вечером 2 декабря на 437-м км трассы М-12. Было госпитализировано 12 человек. По факту ДТП полицией и управлением СК возбуждены уголовные дела.