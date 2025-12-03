В Омске обжаловали решение о возврате прокурору дела пилота

Речь идет о Сергее Белове, который посадил самолет в поле

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 3 декабря. /ТАСС/. Прокуратура и двое потерпевших обжаловали решение Центрального районного суда Омска о возврате прокурору дела пилота Сергея Белова, в сентябре 2023 года посадившего самолет в поле в Убинском районе Новосибирской области. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь объединенной пресс-службы омских судов Аскер Абишев.

"Прокурор и двое потерпевших обжаловали решение суда", - сказал Абишев.

19 ноября Центральный районный суд по итогам предварительного заседания принял решение вернуть дело прокурору. Позднее в картотеке дел было уточнено, что основанием для этого стало составление обвинительного заключения с нарушением требования кодекса.

Как ранее сообщил ТАСС адвокат пилота Лев Галенников, защита на предварительном заседании планировала ходатайствовать об исключении летно-технической экспертизы из материалов дела. По мнению адвоката, эта экспертиза "не только содержит противоречивые сведения, но и произведена некомпетентным экспертом".

12 сентября 2023 года самолет Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии", направлявшийся из Сочи в Омск, из-за отказа одной из гидросистем запросил посадку в Новосибирске, где более длинная взлетно-посадочная полоса. Однако из-за сильного ветра и других причин возник риск нехватки топлива, и командир самолета принял решение совершить аварийную посадку на пшеничное поле в Убинском районе Новосибирской области. Из находящихся на борту 167 человек за медицинской помощью обратились 5. По мнению следствия, техническое состояние самолета позволяло посадить его в Омске. Также пилот неверно рассчитал остаток топлива в баках.