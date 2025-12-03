Шри-Ланка обратилась к России с просьбой о гуманитарной помощи после циклона

Российские граждане не пострадали

Последствия циклона "Дитва" на Шри-Ланке © ТАСС/ Reuters/ United Nations

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Шри-Ланки обратились к РФ с просьбой об оказании гуманитарной помощи после мощного циклона "Дитва", сейчас прорабатывается вопрос об ее отправке спецбортом МЧС. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"От ланкийской стороны поступила просьба об оказании гуманитарной помощи. Вопрос о ее отправке специальным авиарейсом прорабатывается по линии МЧС России", - отметили в МИД РФ.

В министерстве подчеркнули, что по данным посольства России в Коломбо, российские граждане в результате стихийного бедствия не пострадали.

"Ситуация в стране постепенно нормализуется, аэропорты и курортная инфраструктура функционируют в нормальном режиме", - добавили в МИД РФ.

"Тем не менее, МИД России призывает наших соотечественников, находящихся в Шри-Ланке или планирующих посетить ее в ближайшее время, соблюдать осторожность и учитывать рекомендации местных властей при планировании своих поездок", - указали там.

Мощный тропический циклон "Дитва" привел к затоплениям и разрушениям на Шри-Ланке. Власти страны объявили режим чрезвычайной ситуации. Как сообщил ланкийский центр по борьбе со стихийными бедствиями, погибли не менее 400 человек. Из-за последствий циклона в островном государстве пострадали почти 854 тыс. жителей, около 124 тыс. человек были эвакуированы в 919 временных центров.