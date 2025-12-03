Срок задержания первого замглавы Нижнего Новгорода просят продлить на 72 часа

Речь идет о Сергее Егорове

Сергея Егорова доставили в Московский районный суд Нижнего Новгорода © Георгий Поветкин/ ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 декабря. /ТАСС/. Следствие просит продлить срок задержания первого замглавы Нижнего Новгорода Сергея Егорова на 72 часа, сообщает корреспондент ТАСС из зала Московского районного суда города.

"Ходатайствую о продлении срока задержания на 72 часа", - сказал представитель следствия.

О задержании Егорова стало известно 2 декабря. В следственном управлении СК РФ по региону сообщили, что его заподозрили в получении взятки за способствование незаконной коммерческой деятельности. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки через посредника в значительном размере).