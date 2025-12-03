Во Владивостоке ликвидировали пожар в многоквартирном жилом доме

Никто не пострадал

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Пожар в многоквартирном жилом доме во Владивостоке ликвидирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Огнеборцы МЧС России ликвидировали возгорание многоквартирного дома во Владивостоке. По уточненным данным, звенья газодымозащитной службы при помощи спасательных устройств вывели из отрезанных дымом квартир 12 человек. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о возгорании в многоквартирном доме на улице Уборевича во Владивостоке. На момент прибытия пожарных горела мансарда дома. Площадь пожара составила около 400 кв. м.