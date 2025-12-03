ТАСС: инцидент на борту рейса Москва - Пхукет произошел во время взлета

Причиной посадки самолета стало возгорание в первом двигателе

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Оповещение о возгорании в двигателе самолета рейсом Москва - Пхукет произошло во время взлета, сообщили ТАСС в авиационных службах.

"Оповещение о пожаре в первом двигателе появилось во время взлета, когда борт набирал высоту. В это время двигатель находился в соответствующем режиме", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Boeing 777 Москва - Пхукет готовился к возврату в Домодедово. На борту находятся 412 человек и 13 членов экипажа. Борт почти полтора часа находился в зоне ожидания, вырабатывая топливо. По предварительным данным из оперативных служб, причиной посадки стало возгорание в первом (левом) двигателе.

Самолет вылетел из Домодедово в 21:19 мск. Почти сразу после взлета пилоты после выявления неполадки доложили о возгорании в двигателе диспетчерам и подали сигнал тревоги. Возгорание было потушено противопожарными системами самолета.

Пассажирский лайнер благополучно вернулся обратно в аэропорт Домодедово. Как сообщили в Росавиации, на борту находились 425 человек, при посадке никто не пострадал.