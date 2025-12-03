На Камчатке за сутки произошло три афтершока

Подземные толчки не ощущались

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 декабря. /ТАСС/. Специалисты в Камчатском крае за минувшие сутки зарегистрировали три афтершока. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Читайте также

Что известно о землетрясении на Камчатке

"За сутки зафиксированы три афтершока магнитудой от 4,1 до 5. В населенных пунктах региона подземные толчки не ощущались", - говорится в сообщении.

Продолжается активность вулканов Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский, Камбальный и Крашенинникова. Жителей и гостей края призвали не приближаться к ним.