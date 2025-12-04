Экс-водитель Разина по его указанию был доверенным лицом Шатунова в судах

Водитель подписывал договоры об исключительных правах на песни, которые продюсер забирал себе

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Бывший водитель Андрея Разина, который дал на него показания по уголовному делу о мошенничестве с денежными средствами поэта Сергея Кузнецова, заявил в ходе допроса следствию, что по указанию продюсера "Ласкового мая" получил нотариальную доверенность на представление интересов солиста группы Юрия Шатунова в судах. Как говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС материалах дела, водитель Разина подписывал с ним договоры об исключительных правах на песни, которые обвиняемый забирал себе.

"В 2011 году я познакомился с [Юрием] Шатуновым, на которого была выписана нотариальная доверенность представлять его в судебных, административных и правоохранительных органах. Для каких целей [это было], я не знал, так как фактически я этого не делал. По указанию Разина я также подписывал документы для судебных инстанций, не вникая в их содержание", - говорится в материалах.

Согласно показаниям бывшего водителя Разина, в марте 2015 году он также купил у него исключительные права на музыкальное произведение за 100 тыс. рублей, но "фактически продюсер "Ласкового мая" продолжал владеть ими после сделки".

По словам свидетеля, все оригиналы документов, которые он подписывал по указанию продюсера группы и "не интересовался о его истинных целях", Разин якобы забирал у него после подписания и "их было очень много". "Про договор о передаче исключительных прав на музыкальные произведения от 21 мая 2015 года за 750 тыс. рублей я ничего не знаю, таких денег у меня просто не было", - заявил во время допроса свидетель. Кроме того, речь идет о договоре от 1 октября 2015 года на отчуждение исключительных прав на музыкальные произведения "Ласкового мая" за 850 тыс. рублей. Вместе с тем он добавил, что доверял Разину и "не знал, что он его как-то подставит".

О деле

В отношении Разина заочно вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Оно было возбуждено в 2021 году по факту присвоения денежных средств, которые должны быть лицензионным вознаграждением поэта Кузнецова за исполнение песен.

Вдова Кузнецова признана по уголовному делу потерпевшей. Разину грозит до 10 лет колонии. По данным следствия, продюсер долгое время использовал поддельный договор с поэтом Кузнецовым для получения денежных средств как правообладатель музыкальных произведений. Как установила экспертиза, материальный ущерб по делу установлен в размере около 500 млн рублей, но эта сумма может измениться.

Кроме того, в уголовном деле Разина может появиться новый эпизод, касающийся мошенничества при фальсификации договора с солистом группы Юрием Шатуновым.