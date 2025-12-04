На Ставрополье в Невинномысске отражают атаку БПЛА
03:02
СТАВРОПОЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. В Невинномысске на Ставрополье отражают атаку дронов. Пострадавших и разрушений нет.
Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.
"Противник вновь пытается с помощью БПЛА атаковать объекты в Невинномысске", - написал он в своем Telegram-канале.
Как отметил Владимиров, пострадавших и разрушений не зафиксировано, на местах падения обломков работают экстренные службы. В крае продолжает действовать режим беспилотной опасности.