На Ставрополье в Невинномысске отражают атаку БПЛА

Пострадавших и разрушений нет
03:02
СТАВРОПОЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. В Невинномысске на Ставрополье отражают атаку дронов. Пострадавших и разрушений нет.

Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.

"Противник вновь пытается с помощью БПЛА атаковать объекты в Невинномысске", - написал он в своем Telegram-канале.

Как отметил Владимиров, пострадавших и разрушений не зафиксировано, на местах падения обломков работают экстренные службы. В крае продолжает действовать режим беспилотной опасности. 

