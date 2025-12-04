В Приморье потушили пожар в заброшенном цирке

На момент прибытия пожарных здание полностью сгорело изнутри, произошло обрушение крыши

ВЛАДИВОСТОК, 4 декабря. /ТАСС/. Пожарные полностью ликвидировали возгорание заброшенного здания цирка на площади около 700 кв. м по улице Чечерина в городе Уссурийске. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России по Приморском краю.

"Сегодня в 13:33 (06:33 мск) пожар полностью ликвидирован на площади около 700 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара", - указано в сообщении.

Здание цирка загорелось ночью 4 декабря. Пожарные начали тушить огонь уже через четыре минуты. На момент их прибытия здание полностью сгорело изнутри, произошло обрушение крыши.