ФСБ показала видео задержания нападавших на десантников в Чечне в 2000 году

ТАСС, 4 декабря. ФСБ показала видео задержания в трех регионах России участников нападения банды Басаева и Хаттаба на бойцов шестой роты псковских десантников в Шатойском районе Чечни в 2000 году.

Обвиняемых задержали во взаимодействии с МВД России и Росгвардией 2 декабря 2025 года по адресам пребывания: Рустама Мурзагишиева - в Карачаево-Черкесской Республике, Илхома Шукурова - в Республике Татарстан, Чингиза Савченко - в Смоленской области.

Их доставили к следователям СК. Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что мужчинам уже предъявлено обвинение в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих.