В Татарстане задержали депутата после нападения собак на ребенка

По версии следствия, мужчина заключил контракт на отлов бездомных животных с благотворительным фондом, зная о невозможности исполнителя выполнить обязательства

КАЗАНЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Депутата совета Айшинского сельского поселения в Зеленодольском районе Татарстана задержали по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями после нападения стаи бездомных собак на девятилетнюю девочку. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по республике.

По версии следствия, мужчина, будучи главой муниципального департамента ЖКХ, заключил в январе 2025 года контракт на отлов бездомных животных с благотворительным фондом на сумму 5,3 млн рублей, зная о невозможности исполнителя выполнить обязательства.

"В дальнейшем подозреваемый должным образом свои обязанности по контролю за надлежащим выполнением работ по названному муниципальному контракту не исполнил, своевременное направление заявок на отлов животных без владельцев не обеспечил, в результате чего 28 ноября в поселке Васильево Зеленодольского района Татарстана стаей бездомных собак совершено нападение на малолетнюю девочку", - говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан, ему будет предъявлено обвинение. Следствие планирует ходатайствовать об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что 28 ноября девятилетняя девочка была доставлена в больницу после нападения на нее стаи бездомных собак в поселке Васильево. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ст. 293 УК РФ (халатность). Задержаны директор и сотрудник благотворительного фонда помощи животным "Кот и пес". По версии следствия, директор и ответственный отловщик организации не приняли достаточные меры по изъятию агрессивных животных из мест общественного пользования. В Минздраве Татарстана сообщили, что состояние пострадавшей девочки остается крайне тяжелым.