В Калининграде потушили пожар в автосервисе

Пожарные спасли шесть транспортных средств, том числе два электроавтомобиля

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Пожар, возникший в автосервисе в Калининграде, полностью ликвидирован, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Пожар в автосервисе полностью потушен. Причина пожара устанавливается", - сказали в МЧС.

Сообщение о пожаре на Московском проспекте поступило рано утром 4 декабря. По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горят автосервис, пристроенный рядом ангар и двухэтажное здание на общей площади 600 кв. м. Огнем уничтожены четыре автомобиля.

В МЧС добавили, что пожарные эвакуировали два углекислотных, один пропановый и три кислородных баллона, а также спасли шесть транспортных средств, том числе два электроавтомобиля. Пострадавших нет.