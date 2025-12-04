На Урале арестовали работников рехаба по делу о лишении свободы детей

В свердловском МВД сообщали, что до окончания разбирательства сотрудники полиции планируют поместить обнаруженных в здании 22 детей из разных регионов РФ в один из ближайших детских центров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал консультантов реабилитационного центра, расположенного в поселке Исеть Свердловской области, Алексея Пестерева, Елену Давыдову и Кирилла Чеботарева по делу о незаконном лишении свободы несовершеннолетних. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Как уточнили в пресс-службе, суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей до 26 января 2026 года включительно.

Пестерев и Давыдова обвиняются по п. "а", "д", "ж" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы двух и более несовершеннолетних группой лиц по предварительному сговору). Чеботареву предъявлено обвинение по п. "а", "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору).

По информации о нарушении прав несовершеннолетних в частном коттедже в поселке Исеть было возбуждено уголовное дело. По данным СМИ, филиал реабилитационного центра принадлежит Анне Хоботовой, которая является основательницей еще одного центра в Подмосковье, где также применяли насилие к детям. Суд в Московской области арестовал ее до 22 января 2026 года.

Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщал, что до окончания разбирательства по ситуации в поселке Исеть сотрудники полиции планируют поместить обнаруженных в здании 22 детей из разных регионов РФ в один из ближайших детских центров.