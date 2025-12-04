В Туве после нападения собаки на мальчика завели уголовное дело

Ребенок был госпитализирован

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности возбуждено в Туве после нападения собаки на семилетнего мальчика. Ребенок госпитализирован, сообщает СУ СК России по Туве.

Накануне стало известно, что в микрорайоне Вавилинский затон города Кызыла на семилетнего ребенка напала собака. В Службе ветеринарии Тувы рассказали, что это была тувинская овчарка, которая, по предварительным данным, принадлежит соседям мальчика. Ребенок получил рваные раны лица. Была организована проверка.

"Глава СК России поручил возбудить уголовное дело по информации о нападении собаки на малолетнего в г. Кызыле Республики Тывы. <…> Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Тыве Константину Владимировичу Столбину возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела - о его результатах", - говорится в сообщении.

В СУ СК России по региону ТАСС пояснили, что дело возбуждено по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). По данным СК, мальчик с многочисленными травмами головы был госпитализирован, проведено оперативное вмешательство.