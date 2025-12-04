Главу канцелярии церкви Армении обвинили в сбыте наркотиков

Аршака Хачатряна задержала Служба национальной безопасности

ЕРЕВАН, 4 декабря. /ТАСС/. Глава канцелярии Армянской апостольской церкви архиепископ Аршак Хачатрян задержан по статье об обороте наркотиков группой лиц в общественном месте. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) Армении.

"В ходе предварительного расследования по уголовному производству в отношении лица возбуждено публичное уголовное преследование по пунктам 1 и 4 части 2 статьи 393 УК РА ("Незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в месте проведения мероприятий")", - говорится в сообщении СК Армении.

Ранее архиепископа Аршака задержала Служба национальной безопасности (СНБ) Армении. Адвокат архиепископа при этом не уточнял, в чем именно обвиняется высокопоставленный священник. В последнее время архиепископ Аршак подвергался критике со стороны властей, в том числе и премьер-министра Никола Пашиняна. Он неоднократно заявлял, что архиепископ должен лишиться сана вместе с католикосом Гарегином II, обвинял его в "святотатстве".

После заявлений премьер-министра в соцсетях появилось видео интимного содержания, где якобы был Аршак Хачатрян. Сам священник опровергал подлинность данного видео и назвал это преследованием политического характера и клеветой. Это уже четвертый за последние шесть месяцев епископ армянской церкви, задержанный или арестованный армянскими силовиками.