Представитель продюсера Разина в суде не смог сообщить о его местонахождении

Александр Жарков предоставил документы о его инвалидности

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 4 декабря. /ТАСС/. Представитель продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина Александр Жарков в ходе заседания в Хостинском районном суде Сочи не смог сообщить сведения о текущем местонахождении своего доверителя, но предоставил документы о его инвалидности - на территории РФ и Турции, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Читайте также

А "Белые розы" чьи? История скандала вокруг прав на хиты "Ласкового мая"

Ранее в правоохранительных органах ТАСС сообщали, что Разин скрылся от предварительного следствия на территории США и не собирается возвращаться в Россию для проведения следственных действий. У продюсера помимо российского гражданства есть гражданство Турецкой Республики. Представитель продюсера в ходе заседания в Хостинском районном суде Сочи в четверг заявил, что Разин не является гражданином США, куда уезжал для проведения медицинской операции, а не с целью скрыться от следствия. Чтобы провести операцию, Разин продал свой дом в России, пояснял Жарков.

На вопрос судьи о том, где проживает Разин, Жарков ответил, что на территории РФ он снят с регистрационного учета, его последнее место проживания - Москва. Однако соответствующие документы представитель продюсера предоставить суду не смог, ссылаясь на то, что эту информацию можно получить только по запросу в МВД, и попросил приобщить к делу документы об инвалидности Разина. "Он является инвалидом второй группы на территории России и инвалидом первой группы на территории Турции", - сказал Жарков, не представив других пояснений о местонахождении продюсера "Ласкового мая".

Суд в Сочи

Хостинский районный суд Сочи в четверг рассмотрел ходатайство Разина о возобновлении и пересмотре дела о защите авторских прав в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Ранее вдова и дети певца Юрия Шатунова обратились в суд с иском к Разину, требуя признать за ними исключительные права на 23 песни, среди которых такие хиты, как "Белые розы", "Седая ночь" и "Розовый вечер". Суд исковые требования семьи Шатунова удовлетворил. Разин не смог обжаловать в Верховом суде РФ отказ в правах на песни.

Вновь открывшиеся обстоятельства касаются заявления Разина об установлении факта авторства музыкальных произведений от 2007 года. Хостинский районный суд данный факт признал.

Дело о мошенничестве

В отношении Разина заочно вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Оно было возбуждено в 2021 году по факту присвоения денежных средств, которые должны быть лицензионным вознаграждением поэта Сергея Кузнецова за исполнение песен. Вдова Кузнецова признана по уголовному делу потерпевшей. Разину грозит до 10 лет колонии. По данным следствия, продюсер долгое время использовал поддельный договор с поэтом Кузнецовым для получения денежных средств как правообладатель музыкальных произведений. Как установила экспертиза, материальный ущерб в настоящее время по делу установлен в размере около 500 млн рублей, но эта сумма может измениться.

Кроме того, в уголовном деле Разина может появиться новый эпизод, касающийся мошенничества при фальсификации договора с солистом группы Юрием Шатуновым.