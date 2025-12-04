Командира ВСУ заочно приговорили к пожизненному заключению за приказ сбить Ил-76

Речь идет о Николае Дзямане

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. 2-й Западный окружной военный суд приговорил заочно к пожизненному лишению свободы командира 138-й зенитной ракетной бригады воздушного командования "Восток" Вооруженных сил Украины полковника Николая Дзямана (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), приказавшего сбить Ил-76 с украинскими пленными в 2024 году. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, в пользу Минобороны в счет ущерба с осужденного взыскано более 4 млрд рублей.

"Украинский командир Дзяман, по приказу которого были сбиты воздушные суда над Брянской областью, приговорен к пожизненному лишению свободы. Вторым Западным окружным военным судом он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего причинение смерти человека) УК РФ", - сказала пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

Судом установлено, что 13 мая 2023 года, военнослужащие 138-й зенитной ракетной бригады, "исполняя противоправный приказ командира Дзямана", скрытно разместили ЗРК "Патриот", на участок местности в районе населенного пункта Березовая Гать Черниговской области Украины, привели его в боевую готовность, ввели переданные Дзяманом координаты цели. Затем под личным руководством подсудимого осуществили прицельные пуски ракет по российским военным вертолетам и самолетам, каждый из которых выполнял боевое патрулирование и находился в воздушном пространстве РФ, на территории Брянской области. В результате атаки потерпели крушение два вертолета Ми-8, фронтовой бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35 ВКС РФ, 9 членов экипажей воздушных судов погибли.

В результате указанных действий организованной группы причинен значительный имущественный ущерб Министерству обороны РФ в размере стоимости уничтоженных воздушных судов на общую сумму более 4,3 млрд рублей, что повлекло иные тяжкие последствия, а также умышленное причинение смерти человеку - членам экипажей самолетов и вертолетов. "Суд по совокупности преступлений назначил Дзяману окончательное наказание по приговорам 2-го Западного и Южного окружных военных судов в виде пожизненного лишения свободы с отбытием первых 9 лет в тюрьме, а остальной части наказания - в исправительной колонии особого режима", - уточнила представитель суда.

Военный суд удовлетворил гражданские иски и взыскал с Дзямана в пользу Минобороны материальный ущерб в сумме более 4 млрд рублей, в пользу потерпевших в счет компенсации морального вреда более 14 миллионов рублей.

47-летний Дзяман объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.-