Верховный суд привлек дочь и внучку Долиной к спору вокруг квартиры певицы

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Верховный суд России привлек дочь певицы Ларисы Долиной Ангелину и несовершеннолетнюю внучку в качестве заинтересованных лиц в споре вокруг квартиры артистки. Об этом сказано в базе данных Верховного суда.

"Привлечь в качестве заинтересованных лиц Долину Ангелину Анатольевну, действующую в своих интересах и в интересах несовершеннолетней дочери", - сказано в базе данных. Также в качестве третьего лица привлечена одна из осужденных по уголовному делу о мошенничестве в отношении Долиной - Анжела Цырульникова. Еще одним третьим лицом привлечено управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России назначил рассмотрение дела по жалобе на решения нижестоящих инстанций по иску Ларисы Долиной к Полине Лурье на 16 декабря.

13 августа 2024 года стало известно, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины. Они систематически выходили на связь с апреля по июнь и убеждали перевести накопления якобы на безопасный счет, чтобы сохранить их от противоправных посягательств. В результате певица перевела свои сбережения на подконтрольные мошенникам счета, а также продала свою квартиру. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию. Позже на основании решения Хамовнического суда столицы по иску Долиной сделка о продаже ее квартиры была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Последней инстанцией для подачи жалобы является Верховный суд РФ. Покупательница квартиры артистки Полина Лурье обратилась туда с жалобой.

