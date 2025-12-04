На Камчатке за сутки зафиксировали шесть афтершоков
Редакция сайта ТАСС
21:38
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 декабря. /ТАСС/. Специалисты в Камчатском крае за минувшие сутки зарегистрировали шесть афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,4. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Читайте также
Что известно о землетрясении на Камчатке
"За сутки зафиксированы шесть афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,4. В населенных пунктах региона подземный толчок ощущался один раз силой до четырех баллов", - говорится в сообщении.
Продолжается активность вулканов Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский, и Камбальный и Крашенинникова. Жителей и гостей края призвали не приближаться к ним.