На Камчатке за сутки зафиксировали шесть афтершоков

В населенных пунктах подземный толчок ощущался один раз

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 декабря. /ТАСС/. Специалисты в Камчатском крае за минувшие сутки зарегистрировали шесть афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,4. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Читайте также

Что известно о землетрясении на Камчатке

"За сутки зафиксированы шесть афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,4. В населенных пунктах региона подземный толчок ощущался один раз силой до четырех баллов", - говорится в сообщении.

Продолжается активность вулканов Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский, и Камбальный и Крашенинникова. Жителей и гостей края призвали не приближаться к ним.