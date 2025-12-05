В Петропавловске-Камчатском во время циклона подтопило порядка 10 домов

Работы по устранению последствий стихии продолжают

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 декабря. /ТАСС/. Порядка 10 жилых домов оказались подтоплены в Петропавловске-Камчатском во время циклона. Работы по ликвидации последствий стихии продолжаются, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.

"В Петропавловске-Камчатском фиксировались подтопления порядка 10 жилых домов. В ночное время профильные службы занимались откачкой воды в подъездах. Сегодня работы продолжаются", - говорится в сообщении.

На утро пятницы магистральные дороги краевого центра расчищены, опасные участки посыпаны пескосоляной смесью. На маршруты вышли все 119 единиц общественного транспорта, задействуются вахтовые автобусы.

По данным правительства, из-за непогоды отключена высоковольтная линия Мутновская - Петропавловск-Камчатский, специалисты ведут восстановительные работы. Кроме того, ночью произошел обрыв кабельной линии 35 киловольт между населенными пунктами Коряки и Начики, электроснабжение населенных пунктов осуществляется с помощью резервных источников питания.

Уточняется, что сейчас циклон сместился на северо-западную часть полуострова и будет двигаться в сторону Охотского моря.

Накануне губернатор Владимир Солодов сообщал, что на Камчатке ожидаются обильные осадки и местами штормовой ветер. Жителям рекомендовано воздержаться от поездок, особенно за пределы населенных пунктов.