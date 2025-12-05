В Благовещенске устранили прорыв на теплотрассе

Пять многоквартирных домов и здание детского сада подключили к теплоснабжению

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 декабря. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали прорыв на теплотрассе в Благовещенске. Об этом сообщили в мэрии.

"Прорыв устранен. Пять многоквартирных домов и здание детского сада подключили к теплоснабжению. Идет наполнение системы. Сейчас сотрудники управляющих компаний устраняют завоздушивание системы и проводят отладку индивидуально по квартирам по заявкам жильцов", - сообщили в администрации города.

Как отметил заместитель мэра Виталий Рудненок, по некоторым домам все вопросы сняты, теплоснабжение восстановлено. "Мы как администрация не можем попасть в каждый дом, пройти каждый подвал - это работа управляющих компаний. Поскольку люди больше суток оставались без тепла, управляющая компания должна первой стоять на страже и контролировать запуск теплоснабжения. Думаю, к обеду ситуация нормализуется", - сказал он.

Накануне на теплотрассе в столице Амурской области произошла авария, без теплоснабжения в 20-градусные морозы остались пять многоквартирных домов и детский сад, было принято решение ввести режим повышенной готовности.