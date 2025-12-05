Пилот опрокинувшегося вертолета в Башкирии находится в состоянии средней тяжести
10:49
УФА, 5 декабря. /ТАСС/. Врачи оценивают состояние пилота вертолета, опрокинувшегося накануне в Башкирии, как средней степени тяжести, мужчину готовят к переводу в травматологию.
Об этом сообщили ТАСС в Минздраве республики.
"[Состояние пострадавшего оценивается как] средней тяжести, планируется перевод в травматологию", - сказала собеседница агентства.