Пилот опрокинувшегося вертолета в Башкирии находится в состоянии средней тяжести

Мужчину готовят к переводу в травматологию

Редакция сайта ТАСС

УФА, 5 декабря. /ТАСС/. Врачи оценивают состояние пилота вертолета, опрокинувшегося накануне в Башкирии, как средней степени тяжести, мужчину готовят к переводу в травматологию.

Читайте также

Пилот в реанимации. Что известно о жесткой посадке вертолета в Башкирии

Об этом сообщили ТАСС в Минздраве республики.

"[Состояние пострадавшего оценивается как] средней тяжести, планируется перевод в травматологию", - сказала собеседница агентства.