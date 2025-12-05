Жителя Тулы арестовали по делу о покушении на убийство с помощью взрыва гранаты

В ходе допроса мужчина дал признательные показания

ТУЛА, 5 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Тулы, который, по версии следствия, причастен к взрыву гранаты в сентябре 2023 года, прикрепленной к ручке входной двери в частном доме. Фигурант дела арестован, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство, незаконном хранении и ношении взрывного устройства, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Тульской области.

"В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение и ношение взрывного устройства). По ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в ходе допроса он дал признательные показания.

В сентябре 2023 года пресс-служба сообщала о возбуждении уголовного дела по факту покушения на убийство в Туле на Тургеневской улице, где у входа в дом взорвалась граната. В результате происшествия никто не пострадал.

По версии следствия, мужчина 1987 года рождения, испытывая личную неприязнь к знакомому, установил гранату, которая сдетонировала при открывании входной двери. Сразу после совершения преступления злоумышленник покинул место происшествия и скрылся за пределами Тульской области.