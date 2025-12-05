ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Суд изъял все имущество Тимура Иванова, кроме Bentley его бывшей жены

Судья почти час зачитывала список собственности бывшего замминистра обороны РФ, подлежащей немедленному изъятию в доход государства
Редакция сайта ТАСС
12:56
обновлено 13:32

Тимур Иванов

© Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 5 декабря, /ТАСС/. Пресненский суд Москвы в рамках частичного удовлетворения исковых требований Генпрокуратуры России об обращении в доход государства имущества бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и третьих лиц стоимостью свыше 1,2 млрд рублей взыскал практически все заявленные активы надзорным ведомством. Как уточнил корреспонденту ТАСС после почти часа оглашения наименований, подлежавших немедленному изъятию в доход государства, адвокат Денис Балуев, единственно нетронутым остался автомобиль Bentley.

"К сожалению, мы думали, что все перечисленное имущество не будет подлежать изъятию, но это не так. Почти все активы в исковых требованиях Генпрокуратуры изъяты в доход государства. Судья оставила лишь автомобиль Bentley 2003 года, который принадлежит бывшей супруге Тимура Иванова", - рассказал собеседник агентства.

Пресненский суд Москвы удовлетворил основной объем исковых требований Генпрокуратуры России об обращении в доход государства имущества Тимура Иванова стоимостью свыше 1,2 млрд рублей, заявили в пресс-службе Генпрокуратуры России. "Судом отказано в удовлетворении требований Генпрокуратуры России в части обращения в доход государства автомобиля марки Bentley Continental GТ" 2004 года выпуска, оформленного на бывшую супругу экс-замминистра обороны Тимура Иванова - Светлану Захарову. В остальной части иск надзорного ведомства об обращении в доход государства имущества Иванова стоимостью более 1,2 млрд рублей удовлетворен в полном объеме", - отметили в надзорном ведомстве. 

