Названа причина утечки и возгорания газа под Омском

Ей стал разрыв отвода газопровода

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 5 декабря. /ТАСС/. Разрыв отвода газопровода стал причиной утечки и возгорания газа 18 ноября возле поселка Ростовка под Омском. Об этом сообщается на сайте Сибирского управления Ростехнадзора.

"В районе ГРС-3 пос. Ростовка г. Омска произошла авария - разрыв отвода газопровода диаметром 500 мм с последующим горением. В результате аварии пострадавших нет, под отключение газоснабжения попали 17 населенных пунктов, часть потребителей города Омска", - говорится в сообщении. Расследование ведет созданная управлением комиссия.

Утечка и возгорание газа на магистральном газопроводе под Омском произошли 18 ноября около 05:16 мск. Зарево от пожара было видно за несколько километров. После аварии без газа остались несколько промышленных предприятий, которые позже были переведены на резервное топливо. Газоснабжение потребителей частных домов позднее было компенсировано за счет увеличения подачи газа по сетям Омска и Омского района. Восемь котельных перешли на использование дизеля и мазута. Последствия аварии были ликвидированы 20 ноября.