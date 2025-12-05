Депутату Рады Скороход предъявили обвинение в даче взятки

Антикоррупционные органы Украины сообщили, что парламентарий "организовала деятельность преступной группы, став гарантом соглашения о применении санкций СНБО к компании-конкуренту"

Депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход © Ukrinform/ Cover Images via Reuters Connect

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Антикоррупционные органы Украины предъявили обвинение депутату Рады, организовавшей деятельность преступной группы, которая требовала от предпринимателя $250 тыс. за решение вопроса о применении санкций к конкурирующей компании. Об этом сообщила Специальная антикоррупционная прокуратура (САП). Ранее украинские издания сообщали со ссылкой на источники, что речь идет об Анне Скороход.

"При процессуальном руководстве прокурора САП детективы НАБУ [Национального антикоррупционного бюро Украины] совместно с СБУ [Службой безопасности Украины] разоблачили народную депутатку Украины, которая организовала деятельность преступной группы, став "гарантом" соглашения о применении санкций СНБО [Совета национальной безопасности и обороны Украины] к компании-конкуренту. В рамках досудебного расследования установлено, что участники преступной группы предложили предпринимателю за $250 тыс. решить вопрос применения санкций к компании-конкуренту. <...> В настоящее время всем разоблаченным лицам доложено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 (касается дачи взятки - прим. ТАСС) УК Украины", - говорится в сообщении. По этой же статье предъявлено обвинение ее предполагаемым сообщникам.

Как отмечает САП, участники преступной группы убеждали предпринимателя, что могут обеспечить введение санкций через должностных лиц Совета национальной безопасности и обороны. После уплаты части средств, а именно $125 тыс., которые передавались через оформление расписок о ссуде, "клиент" получил заверение, что эти деньги получат чиновники СНБО. Однако средства не были переданы сотрудникам СНБО и решение о санкциях принято не было.

Ранее НАБУ сообщило, что антикоррупционные органы совместно с СБУ проводят обыски у депутата Верховной рады. Скороход подтвердила, что ее дом обыскивают. По данным источников "Украинской правды", задокументировано, как депутат вместе с сообщниками требовала с предпринимателя $250 тыс. Позже бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что Скороход фигурирует на "пленках Миндича" и способствовала коррупции в энергетике.