У берегов Болгарии атакованный морским дроном танкер Kairos терпит бедствие

На борту судна под флагом Гамбии находятся 10 человек, угрозы их жизням нет

Редакция сайта ТАСС

СОФИЯ, 5 декабря. /ТАСС/. Танкер Kairos под флагом Гамбии терпит бедствие в районе города Ахтополь в южной части болгарского Черноморья после атаки украинского морского беспилотника Sea Baby. Как сообщил портал maritime.bg, на борту судна находятся 10 человек, непосредственной угрозы их жизням нет, ситуация контролируется болгарской "Морской администрацией", ВМС и пограничной охраной.

Отмечается, что после инцидента с беспилотником в водах Турции 28 ноября Kairos потерял ход, 3 декабря турецкое судно начало его буксировку, но 5 декабря по неизвестным причинам прекратило ее и оставило танкер в территориальных водах Болгарии. Kairos встал на якорь на расстоянии около одной мили от болгарского побережья. Сейчас в этом районе наблюдаются сильный ветер и волнение до 4 баллов.

По данным "Морской администрации", экипаж запросил эвакуацию, оказать помощь готовы катер пограничной охраны и два буксира, однако ввиду неблагоприятных метеоусловий спасательная операция отложена до утра 6 декабря. Всю ночь судно будет находиться под наблюдением.

О национальной принадлежности членов экипажа информации нет.

Администрация города Бургас провела заседание оперативного штаба по борьбе со стихийными бедствиями и авариями, по итогам которого заявила, что угроза экологической катастрофы отсутствует, так как никакого груза на борту танкера нет.

Kairos был построен в 2002 году и включен в санкционные списки Евросоюза, Великобритании и Канады. Он шел в Новороссийск, когда 28 ноября попал под удар украинских морских дронов.