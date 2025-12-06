В Воронежской области обломки беспилотника повредили крышу АЗС

Среди населения пострадавших нет

ВОРОНЕЖ, 6 декабря. /ТАСС/. Разрушения в результате падения обломков БПЛА зафиксированы в ряде муниципалитетов Воронежской области. По предварительным данным, пострадавших нет, написал губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

"В городском округе обломками БПЛА повреждена крыша АЗС и кровля дома в СНТ. В одном из районов - остекление и фасад школы, фасад одного малоэтажного дома и окна одного частного, автомобиль и линия электропередачи", - сообщил Гусев. По его словам, в другом районе повреждения зафиксировали в трех частных дома, двух надворных постройках, также поврежден гараж с автомобилем.

Оперативные службы продолжают работать на местах. После этого оценят ущерб и начнут ремонтные работы, отметил губернатор.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 116 украинских БПЛА. Из них 27 - над территорией Воронежской области.