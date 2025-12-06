ТАСС: обвинение затребовало для фигурантов дела об убийстве Бентли от 1,5 до 15 лет

Журналист Рассел Бентли приехал в Донбасс в 2014 году из США и вступил в ряды ополчения, взяв позывной Техас

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 6 декабря. /ТАСС/. Государственное обвинение затребовало для четверых обвиняемых по делу об убийстве журналиста Рассела Бентли от 1,5 до 15 лет, сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом дела.

"Гособвинение затребовало для обвиняемых от 1,5 до 15 лет", - сказал собеседник агентства.

Адвокат потерпевшей стороны Андрей Завьялов 5 декабря сообщил ТАСС, что судебный процесс завершен, суд ушел в совещательную комнату для вынесения приговора. Судебный процесс начался 5 декабря 2024 года, рассмотрение дела по существу - 20 декабря. В октябре того же года ГВСУ СК России завершило расследование уголовного дела в отношении военнослужащих Вооруженных сил РФ Виталия Вансяцкого, Владислава Агальцева, Владимира Бажина и Андрея Иорданова, обвиняемых в причастности к гибели журналиста Рассела Бентли и укрывательстве особо тяжкого преступления. По данным следствия, в Донецке военнослужащие применили к Бентли пытки и физическое насилие, после которых он погиб. В тот же день они подорвали тротиловой шашкой автомобиль с телом журналиста. На следующий день они переместили останки тела, чтобы скрыть преступление.

По данным СК, в зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении группой лиц действий, явно выходящих за пределы их полномочий, применении физического насилия и пыток, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего, а также в укрывательстве особо тяжкого преступления путем перемещения останков умершего в другое место (ч. 5 ст. 286 УК РФ, п. "а" ч. 2 ст. 244 УК РФ, ч. 4 ст. 33 и ч. 2 ст. 316 УК РФ).

Рассел Бентли приехал в Донбасс в 2014 году из США и вступил в ряды ополчения, взяв позывной Техас. Он принимал участие в ключевых сражениях в ходе конфликта.