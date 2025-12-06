В Запорожской области два человека ранены из-за атаки беспилотника ВСУ

Пострадавшим оказывают медпомощь

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. В Запорожской области два человека получили ранения из-за атаки беспилотника ВСУ на частный дом в Васильевке, пострадавшие госпитализированы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Евгений Балицкий.

"В Васильевке двое местных жителей получили осколочные ранения разной степени тяжести в результате атаки дрона на частный дом - мужчина 2007 года рождения и женщина 1936 года рождения. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается вся необходимая помощь. Также зафиксирована атака на частный дом, где проживает семья с двумя несовершеннолетними детьми. Благо в момент атаки семьи не было дома", - сообщил он.

Ранее Балицкий сообщал о ранении одного человека из-за атак ВСУ на Каменку-Днепровскую и Васильевский муниципальный округ в Запорожской области.

Было зафиксировано не менее восьми взрывов. Повреждены линия электропередачи и газопровод. Опасность повторных ударов сохраняется.