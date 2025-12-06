В Омске в больнице умер пенсионер, провалившийся в яму с кипятком

Заведено уголовное дело о халатности на работников АО "Тепловая компания"

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 6 декабря. /ТАСС/. Пожилой житель Омска, который провалился в яму с кипятком и попал в реанимацию с ожогами более 60% тела, умер в больнице. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Омской области Лариса Болдинова.

"Мужчина умер в больнице, мы продолжаем расследование", - сказала Болдинова.

Ранее ТАСС сообщал, что утром 26 ноября пенсионер провалился под землю в яму с кипятком, которая образовалась из-за повреждения подземного теплопровода. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о халатности в отношении работников АО "Тепловая компания".