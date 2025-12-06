В порту Темрюка более суток тушат пожар после атаки БПЛА

Площадь возгорания составляет 1,3 тыс. кв. м

КРАСНОДАР, 6 декабря. /ТАСС/. Тушение пожара в порту Темрюка Краснодарского края продолжается более суток, сообщили в оперштабе региона.

"В порту Темрюка продолжают тушить возгорание", - отметили в оперштабе. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в работах задействованы 35 человек и 11 единиц техники.

Ранее в оперштабе сообщали, что в результате атаки беспилотников в ночь на 5 декабря повреждения получила портовая инфраструктура в Темрюке. Персонал был эвакуирован, никто не пострадал. К тушению огня на площади 1 350 кв. м 5 декабря были привлечены 68 человек и 26 единиц техники.