Россияне не пострадали при столкновении поездов в Таиланде

Травмы в аварии получили 18 человек

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 7 декабря. /ТАСС/. Россияне не пострадали в результате столкновения локомотива и пассажирского состава в провинции Канчанабури на западе Таиланда, в результате которого травмы получили 18 таиландских и иностранных туристов. Об этом сообщила таиландская туристическая полиция.

"Помимо пострадавших граждан Таиланда, есть трое граждан Великобритании, которые получили травмы. Британское посольство было уведомлено об этом", - сказал представитель ведомства.

Газета Khaosod сообщила 6 декабря, что 18 туристов пострадали в результате столкновения локомотива и пассажирского состава в провинции Канчанабури на западе Таиланда. Инцидент произошел на железнодорожной станции Намток, где пассажирские вагоны стояли в ожидании плановой смены локомотива. Вскоре подошедший тепловоз внезапно с большой силой врезался в пассажирский вагон, в результате чего находившиеся внутри люди получили травмы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. По словам сотрудников станции, авария произошла из-за неисправности маневрового локомотива. Когда он двигался задним ходом к стоящим вагонам, у него, предположительно, отказали тормоза, в результате чего произошло столкновение.