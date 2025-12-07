Опубликовано видео с остановившим на ходу грузовик сотрудником ГАИ

Водитель фуры потерял сознание за рулем

Редакция сайта ТАСС

ТАСС, 7 декабря. Официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале опубликовала кадры, на которых видно, как сотрудник Госавтоинспекции Москвы на ходу остановил грузовик с водителем, потерявшим сознание.

Как ранее сообщала Волк, при патрулировании на улице Академика Скрябина инспектор заметил грузовую машину, движущуюся по встречной полосе. Правоохранители сначала попытались перекрыть путь служебным автомобилем, но фура продолжила движение. Тогда инспектор остановил патрульную машину, открыл дверь грузовика и обнаружил, что водитель находится без сознания. Полицейский поднялся в кабину и остановил большегруз.

Представитель МВД добавила, что спасти потерявшего сознание водителя не удалось.