Число пострадавших в ДТП с большегрузом в Башкирии выросло до восьми
19:02
УФА, 7 декабря. /ТАСС/. Число пострадавших в ДТП в Белорецком районе Башкирии, где столкнулись легковой автомобиль и грузовой фургон, увеличилось до восьми человек. Травмы получили также водитель и пассажир фургона, сообщается в Telegram-канале Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.
Ранее сообщалось, что при столкновении погибли водитель ВАЗ-2112, его супруга, а также пятеро детей в возрасте от трех месяцев до 10 лет были доставлены в медучреждение.
"В фургоне пострадали 24-летний водитель и пассажир", - отмечается в сообщении.
Сотрудники противопопожарной службы Госкомитета Башкирии по ЧС оказали помощь медикам в транспортировке пострадавших.