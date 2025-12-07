Число пострадавших в ДТП с большегрузом в Башкирии выросло до восьми

Травмы также получили водитель и пассажир фургона

Редакция сайта ТАСС

УФА, 7 декабря. /ТАСС/. Число пострадавших в ДТП в Белорецком районе Башкирии, где столкнулись легковой автомобиль и грузовой фургон, увеличилось до восьми человек. Травмы получили также водитель и пассажир фургона, сообщается в Telegram-канале Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось, что при столкновении погибли водитель ВАЗ-2112, его супруга, а также пятеро детей в возрасте от трех месяцев до 10 лет были доставлены в медучреждение.

"В фургоне пострадали 24-летний водитель и пассажир", - отмечается в сообщении.

Сотрудники противопопожарной службы Госкомитета Башкирии по ЧС оказали помощь медикам в транспортировке пострадавших.