В Херсонской области 33 тыс. абонентов остаются без света

Речь идет о жителях Генического муниципального округа

ГЕНИЧЕСК, 7 декабря. /ТАСС/. Свыше 33 тыс. абонентов остались без света в Геническом муниципальном округе Херсонской области, сообщили в главке МЧС России по региону.

"В Геническом округе произошло аварийное отключение света, - сказано в сообщении. - Без электроснабжения остаются 68 населенных пунктов Генического МО: 33 017 человек, 38 социально-значимых объектов".

Отключение случилось на подстанции "Партизаны-тяговая".

О перебоях со светом сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора области в районе 17:00 мск. Причина - аварийное отключение на подстанции 150/35 кВ.