Жителям Запорожской области вернули энергоснабжение

В регионе не исключают повторных отключений из-за штормового ветра

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Энергетики Запорожской области вернули свет абонентам девяти муниципалитетов, где свет пропал из-за непогоды, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Электроснабжение населенных пунктов Запорожской области полностью восстановлено, - написал Балицкий. - Прошу жителей зарядить телефоны, портативные зарядные устройства, не исключаем повторных отключений по причине штормового ветра".

Ранее губернатор сообщил, что проблемы с электричеством затронули Мелитополь, Бердянск и семь муниципальных округов Запорожской области из-за непогоды.

Перебои со светом отмечены в Геническом округе соседней Херсонской области, где без света остались 68 населенных пунктов и более 33 тыс. абонентов, а также в Донецке ДНР, где обесточены 12 тыс. горожан.